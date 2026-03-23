Après un flirt au lycée, Pierre retrouve la trace d’Odile grâce à internet.
Karine n’a que 10 minutes par jour pour vivre.
Dans les cours d’écoles, le plus souvent les garçons sont maîtres des terrains de sport tandis que les filles...
Anne Ghesquière reçoit Anne-Chantal Junod, coach certifiée ICS. Ensemble, elles explorent les constellations systémiques et familiales : nos schémas...
Introduire des aliments solides à un nourrisson est une étape cruciale dans le développement de l’enfant, et il est...
La question du bien-être, de ses déterminants et de sa mesure mais aussi les conditions du bienêtre, de la...
L’évolution rapide des technologies et des modes de vie a instauré un fossé communicationnel entre les générations, transformant souvent...
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et durant plusieurs années, les mutuelles étudiantes ont joué un rôle...
Nous accueillons Jérémie Pichon, militant associatif et auteur de plusieurs ouvrages que l’éco-parentalité, dont « Famille – presque –...
« J’étais comme vous, je ne connaissais pas les autistes, je ne les avais même jamais rencontrés… Et puis, un...
On n’est pas des parents formidables (mais on peut essayer !) est une comédie familiale du réel. Quatre parents...
En Belgique en 2010 on comptait plus d’un million de parents divorcés ; En France ils étaient presque quatre millions....
Aux États-Unis, 16 millions de personnes souffrent d’une grave maladie mentale. Mais les soins quotidiens en milieu hospitalier sont...
Il y a de plus en plus de SDF en France. Il y a aussi de plus en plus...
Laurent, 37 ans, habite Montpellier. Mais depuis une séparation douloureuse il y a 4 ans, ce jeune père divorcé...
80% des 12-17 ans possèdent un téléphone portable. Pour leurs parents, contrôler leur consommation est un véritable casse-tête. Certains...
Agée de 7 ans, Camille est intellectuellement précoce. A l’école, elle se sent incomprise et n’a pas d’amis. Alors,...
Au sommaire : «Tiny house : les maisons du changement». C’est un peu un rêve d’enfants devenu réalité :...
Karine, 39 ans, assistante de direction, et son mari Jean-Baptiste, patron d’une entreprise de plomberie, sont les parents de...
Grégory, 27 ans, a vécu dans la rue pendant trois ans. Sa rencontre avec Inné, elle-même SDF, les a...
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