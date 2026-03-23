En France 900 000 parents attendent une pension alimentaire chaque mois afin de subvenir aux besoins d’1,5 million d’enfants. Et pourtant 35% de ces familles monoparentales sont victimes d’impayées ou de paiements en retard. Dans la très grande majorité des cas, il s’agit de la mère. Un fléau qui a été mis en lumière depuis quelques mois avec la crise sociale qui traverse le pays. Ces mères désemparées sont souvent livrées à elles-mêmes malgré les recours juridiques et administratifs possibles. Chaque jour est un combat et pour certaines, chaque fin de mois est un cauchemar. 

Un documentaire de Sébastien Gilles