Documentaire

Karine, maman de 6 enfants et assistante à mi-temps, jongle entre travail et vie de famille, tandis que son mari Jean-Baptiste s’implique peu dans les tâches domestiques. Épuisée et dépassée, elle tente de raviver leur couple avec un dîner romantique sur les conseils d’un thérapeute. Cette soirée, loin des tensions et du quotidien, leur permet de retrouver une connexion précieuse. Ce reportage met en lumière les défis des familles nombreuses et l’importance de préserver son couple.