Documentaire

L’emploi est aujourd’hui dans notre pays la préoccupation majeure. Cette question concerne tous les publics. Ce deuxième documentaire de notre série produit par DCX raconte un défi incroyable mené par des français et des marocains pour accompagner 224 chômeurs à créer leur petite entreprise. En 2003 et en 2005, Lafarge-Maroc procède à deux plans de licenciement dans ses usines de Tétouan et de Tanger dans le nord du pays. Au total, 235 personnes doivent être licenciées. Pour l’ensemble du personnel, le choc est considérable. Commence alors une aventure étonnante : tout mettre en oeuvre pour inciter ces 235 personnes à retrouver un emploi dans la région, ou à créer une petite entreprise… Un vaste plan est élaboré avec l’appui de la principale centrale syndicale du Maroc et des ministères de l’emploi et de l’agriculture. Objectifs : aider les chômeurs qui le souhaitent à définir un projet de création d’entreprise, et les accompagner sur une durée de deux ans. Le résultat aujourd’hui dépasse toutes les prévisions : sur les 235 personnes licenciées, 226 ont créé leur entreprise, permettant l’embauche de 535 personnes… Et deux ans après le début de cette opération on compte très peu d’échecs. Ce documentaire de 52 mn raconte l’histoire de cet incroyable pari. Aventure humaine, parabole sociale, ce film est de nature à redonner des idées et du souffle ! Réalisation : Marc Jeanson – production : DCX & Kto