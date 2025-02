Documentaire

Depuis la rentrée 2007, la carte scolaire a été assouplie. Le but : favoriser l’égalité des chances et la diversité sociale au sein des établissements scolaires. Théoriquement, donc, les parents peuvent désormais choisir le collège de leur enfant…sous certaines conditions et sous réserve qu’il y ait de la place. Depuis la réforme, les dérogations demandées au rectorat explosent. Selon le Ministère de l’éducation national, les demandes ont augmenté de 11% en 2009 et le taux de satisfaction serait de 72%. Un documentaire réalisé par Michaëlle Gagnet, Toni Comiti Productions.