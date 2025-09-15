Durant cette soirée, vous allez comprendre : comment faire durer l’amour et le désir, les boutons sur lesquels il...
80% des 12-17 ans possèdent un téléphone portable. Pour leurs parents, contrôler leur consommation est un véritable casse-tête. Certains...
Célibataire avec 4 enfants à la charge, cette maman peine à s’occuper de sa fille ainée qui rentre dans...
En Belgique en 2010 on comptait plus d’un million de parents divorcés ; En France ils étaient presque quatre millions....
Pourquoi est-ce qu’on revient chez papa/maman ? Le monde est-il devenu trop dur ? Les loyers trop chers et les courses...
Quand l’autre devient le centre du monde, les relations affectives peuvent vite devenir un enfer. Pourtant adultes, nos témoins...
Trouver l’amour dans les grandes villes, mission impossible ? Est-ce que la ville peut encore être le lieux où l’on...
Ils se sont très bien habitués au pensionnat
Chaque année en France, près de 10 000 couples font une demande d’adoption et près de 4 000 enfants...
Certains ont été conçus comme des enfants uniques, d’autres sont seuls sans frère ni sœur car les parents se...
Quelle est l’origine de l’homosexualité ? Naît-on homo ou le devient-on ? Pourquoi le fait même de poser la...
Lecture, calcul, chaque année 300 000 élèves quittent le primaire avec de graves lacunes. Une école qui peine à...
Pas facile d’élever un adolescent. Inquiétude, stress, les parents veulent souvent le meilleur et la relation peut tourner au...
L’adolescence, c’est la période de tous les changements. Le corps se transforme, on tombe amoureux… C’est aussi l’âge de...
Depuis dix ans, et sous la pression constante des associations, la justice s’est progressivement immiscée dans ce qui relevait...
Myriam vit depuis près d’un an une histoire d’amour avec Loannis, un jeune homme de 18 ans son cadet,...
Veille de procès près de Beauvais… Un choc entre 2 voitures, 5 morts sur la nationale. Florence a perdu...
Élever des triplées de 15 ans, c’est une véritable aventure où la patience, l’amour et la résilience sont mis...
Aurore et Manon, 17 ans, vivent depuis toujours une relation très fusionnelle. Elles sont dans la même classe, partagent...
Reportage dans un centre de stabilisation pour sans-abris.
