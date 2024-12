Documentaire

Depuis toujours, les mythes répondent aux grandes questions qu’on se pose sur l’origine du monde, le sens de l’existence ou ce qu’il se passe après la mort. Mais à quels mythes croyait-on il y a 10 000 ou 100 000 ans ?

Il est frustrant d’imaginer que la plupart de ces mythes se sont évaporés avec le temps. Enfin, c’est ce qu’on pensait, car il y a eu des évolutions fascinantes dans ce domaine grâce à des nouvelles technologies qui permettent de remonter le temps.

Jean-Loïc Le Quellec est l’une des grandes figures de cette révolution. Ce directeur de recherche émérite au CNRS fait partie des pionniers dans l’utilisation de cette méthode. Désormais, on peut non seulement imaginer les plus vieux mythes de l’humanité, mais aussi comprendre comment leur trajectoire accompagne les migrations humaines. Alors, comment parvient-on à retracer l’histoire des mythes ? Que nous disent les grands récits de l’humanité ? Et, d’ailleurs, qu’est-ce qu’un mythe ?

Disponible jusqu’au 13/04/2028