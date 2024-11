Documentaire

L’histoire du Maroc est marquée par le sceau des différentes dynasties qui se sont se sont succédées à la tête du pays.Ce documentaire propose de découvrir les différentes périodes historiques du Maroc et l’influence des dynasties sur l’architecture des monuments qui font la beauté du Maroc d’aujourd’hui. font la beauté du Maroc d’aujourd’hui.Une grande partie de l’histoire du Maroc se trouve dans les villes impériales au cœur du pays.Réalisateur : Jacques L’histoire du Maroc est frappée du sceau des différentes dynasties qui se sont succédées à la tête du pays.

Une grande partie de l’histoire du Maroc se retrouve dans les villes impériales, au cœur du pays.Riche d’une histoire qui traverse plus de 12 siècles, c’est à Fès que l’on peut explorer les héritages de la culture andalouse.A la fois moderne et traditionnelle, cette ville fondée par le sultan Idris 1er a su faire cohabiter le ontemporain et les vestiges datant du 13ème siècle édifiés par les Mérinides.

Fès dévoile également les fastes de ses douze siècles d’histoire avec le Palais Royal de Fès, la Médersa Bou-Inania, la mosquée Qaraouivine…Meknès, fondée par le sultan alaouite Moulay Ismail en 1672, a gardé toute sa fraicheur. Elle s’est construite au fur et à mesure des dynasties et l’on visite le Musée Dar-Jamaï, la médersa Bou-Inania et le mausolée de Moulay Ismaïl comme si l’on remontait le temps.

Marrakech, ou la « Perle du sud », recèle de nombreux joyaux comme sa célèbre Médina. Sous les plafonds en stucs et d’un style hispano-mauresque des tombeaux Saadiens gisent une soixantaine de personnes dont le sultan fils Ahmed El Mansour.Le Palais de Bahia, construit vers 1880 est l’une des splendeurs immanquables de Marrakech.

On pourra également apprécier la finesse de la mosquée Koutoubia, ou « la mosquée des libraires », très représentative de l’art des Almohades. Marrakech se savoure à l’ombre de ses ruelles sinueuses et au repos que prodiguent ses fontaines et ses jardins.

English version https://youtu.be/GrEokcUrEao