Conférence

Le Japon impérial entre 1854 et 1945 a traversé une transformation radicale, marquée par une modernisation fulgurante et une expansion militaire significative. Ce processus a été déclenché par l’ouverture forcée du pays au commerce international, notamment avec l’arrivée du commodore américain Matthew Perry en 1853, qui a mené à la signature du traité de Kanagawa en 1854. Cette ouverture a mis fin à plus de deux siècles de politique isolationniste, connue sous le nom de sakoku, et a forcé le Japon à reconsidérer sa place dans le monde.