Podcast

Dans son roman primé par le prix Goncourt, Les racines du ciel, Romain Gary voit dans la consommation de la viande, un instinct vital plus puissant que l’instinct sexuel : « Besoin de viande – la besoin ancestral de viande de l’homme africain et l’homme tout court…c’était un rêve, une nostalgie, une aspiration de tous les instants – un cri physiologique de l’organisme plus puissant que l’instinct sexuel. La viande ! c’était l’aspiration la plus ancienne, la plus réelle, et la plus universelle de l’humanité ». Si de nos jours, les pays occidentaux tendent vers une alimentation de moins en moins carnée – et ce pour diverses raisons : sanitaires, écologiques, économiques, idéologiques, religieuses – qu’en était-il des sociétés qui les ont précédées ? La viande a-t-elle toujours été un aliment à part ? Était-elle un élément de distinction sociale ? Sa consommation résulte-t-elle d’un besoin vital ?