Documentaire



Avec 1500 vols quotidiens, l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle est le deuxième aéroport d’Europe continentale. 150 000 passagers se croisent ici chaque jour. Ils ignorent que cet aéroport est l’un des endroits les plus secrets et les mieux protégés du monde. En coulisses, tout est fait pour assurer la sécurité des passagers et du trafic aérien. Nous avons obtenu l’autorisation de poser nos caméras dans les endroits les plus confidentiels et les plus insolites de cet aéroport. Un voyage inédit dans les coulisses d’un univers étrange et gigantesque. Un univers que les voyageurs croient connaître, mais qu’ils seront étonnés de découvrir.