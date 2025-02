Documentaire

61 millions de passagers par an, 80 millions de bagages, 1500 avions par jour… L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, premier aéroport d’Europe en terme de trafic aérien, est une ruche en perpétuelle ébullition. Une ville dans la ville avec ses propres services de sécurité, ses boutiques et ses services aux voyageurs. Pourtant, les touristes réalisent rarement que derrière les comptoirs et les barrières de sécurité, plus de 80 000 personnes travaillent quotidiennement pour le bon déroulement de leur voyage. Et quelques jours avant les départs en vacances, tous se tiennent prêts à gérer un flux encore plus important. « 66 Minutes – Grand format » se propose de plonger au cœur de la fourmilière de Roissy, en suivant notamment des aiguilleurs du ciel, des équipes de la police de l’air et des frontière ou encore la course contre la montre de l’équipage d’un A380 en escale à l’aéroport. Un documentaire de Morgane Courgeon, Nina Montané, Amélie Grout. Productions Tony Comiti.