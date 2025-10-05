Trouver du sens dans son job et sa place dans le fonctionnement de social n’est pas toujours une chose...
Le monde professionnel connaît aujourd’hui une transformation profonde avec l’arrivée progressive de la génération Z, qui vient s’ajouter à...
Une conférence dynamique sur l’univers de la métallurgie et les possibilités d’emploi sur le marché du travail !
Dans une société où la mort est encore taboue, un corps de métier vient tendre la main aux endeuillés...
Comment retrouver un emploi quand on a dépassé la cinquantaine ? Dans le sixième épisode du podcast quot;Le Profil...
Le savoir-faire artisanal constitue l’un des socles les plus précieux de notre patrimoine culturel et économique. Héritage transmis de...
Une conférence qui a permis de mettre en exergue les enjeux et défis : – Prime sur la centralité...
Changer de voie professionnelle n’est jamais une décision anodine. C’est un chemin souvent semé d’incertitudes, mais aussi riche en...
Dans le monde d’aujourd’hui, l’accès à l’éducation est essentiel pour le développement personnel et professionnel. GO Global est une...
Faire carrière dans le secteur de l’hôtellerie de luxe demande du dévouement, mais n’est pas impossible. Les diplômés des écoles hôtelières sortent...
Les infirmières affrontent la souffrance, la mort, ont des horaires difficiles, pour des salaires modestes. Ces professionnelles dévouées entièrement...
Ils ont quitté leur job pour accueillir des inconnus chez eux… Tout quitter pour recommencer ailleurs, c’est le rêve...
Les missions du commissaire-priseur sont multiples : de l’inventaire, en passant par l’expertise ainsi que la vente d’œuvres et...
En France, ils sont 50 000 à partager cette profession très réglementée. Rien que le droit d’entrée – la...
En France, le baccalauréat de français est passé par les élèves de première générale et technologique inscrits. Mais il...
Suivez l’engagement sans faille des hommes du très prestigieux PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix,...
Sept millions de Français sont tatoués, dont un quart des moins de 35 ans. Pourquoi sont-ils passionnés, pourquoi certains...
WIIO, acronyme de Wireless Input Output, s’est imposé comme un acteur incontournable de la transformation numérique de la Supply...
Pour devenir un manager, une formation en management est nécessaire afin d’acquérir les connaissances indispensables à une bonne gestion....
La mort d’un proche ou d’un membre de la famille reste toujours un évènement malheureux et tragique. Cependant, malgré...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site