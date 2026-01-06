L’essence du leadership moderne ne se résume plus à l’exercice d’une autorité hiérarchique, mais s’ancre désormais dans une capacité...
Le bonheur au travail, par André Comte-Sponville : ce philosophe et écrivain de renom s’intéresse au sens du travail...
L’intégration de l’intelligence artificielle au sein du tissu entrepreneurial contemporain marque une révolution sans précédent dans l’histoire de la...
Ses photos ont été récompensées par le Prix Bayeux des correspondants de guerre
Il quitte son travail pour de l’encre noir
Ces parents vivent à contre temps
Contrecoup de la crise des Subprimes, l’Europe du début des années 2010 traverse une crise économique sans précédent, et...
Conférence métiers dédiée aux métiers d’attaché d’administration de l’état, mais également au concours de l’IRA (Institut Régional de l’Administration)....
Les petites entreprises font face à un contexte économique mouvant et à des attentes toujours plus exigeantes. Elles se...
En France, ils sont plus de 20.000 nomades à parcourir chaque année des dizaines de milliers de kilomètres pour...
L’Histoire du livre, c’est aussi celle du papier ! Vers 2400 av J.C, les Egyptiens fabriquent du papyrus avec...
Née d’un simple presse-purée inventé par Jean Mantelet, l’entreprise va bouleverser les usages domestiques et le quotidien des femmes,...
Ils sont au services des plus grandes stars de la planète. Ils sont disponibles h24 et aux petits pour...
Avant qu’une réplique ne trouve sa place entre vos mains, elle a traversé un véritable parcours du combattant au...
En France, on compte presque 24 000 sages-femmes qui exercent à l’hôpital et près de 3200 en libéral. Durant...
Du sommet de la pile principale du viaduc de Millau en passant par les toits du musée des Confluences,...
Local, mon poisson, local, mon matériel ! C’est la philosophie de nos deux artisans, Patrick et Roger. L’un confectionne...
Les 10 000 soldats de l’opération Sentinelle sont déployés dans toute la France. « Envoyé spécial » a partagé leur quotidien...
Le secourisme est un ensemble de gestes techniques utilisés pour porter assistance à des personnes en situation d’urgence médicale....
Pendant trois mois, nous avons suivi la vie quotidienne de surveillants dans les prisons françaises. Une plongée dans un...
