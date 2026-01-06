Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les clefs du leadership L’essence du leadership moderne ne se résume plus à l’exercice d’une autorité hiérarchique, mais s’ancre désormais dans une capacité...

Conférence Pas le bonheur, pas le malheur: l’ennui Le bonheur au travail, par André Comte-Sponville : ce philosophe et écrivain de renom s’intéresse au sens du travail...

Conférence L’IA et l’entreprise L’intégration de l’intelligence artificielle au sein du tissu entrepreneurial contemporain marque une révolution sans précédent dans l’histoire de la...

Documentaire Il est photographe de guerre en Palestine Ses photos ont été récompensées par le Prix Bayeux des correspondants de guerre

Documentaire Une voix en or : elles vivent du téléphone rose Contrecoup de la crise des Subprimes, l’Europe du début des années 2010 traverse une crise économique sans précédent, et...

Conférence Le métier d’attaché d’administration de l’Etat Conférence métiers dédiée aux métiers d’attaché d’administration de l’état, mais également au concours de l’IRA (Institut Régional de l’Administration)....

Article Comment la location de véhicules révolutionne la logistique des petites entreprises ? Les petites entreprises font face à un contexte économique mouvant et à des attentes toujours plus exigeantes. Elles se...

Documentaire Ils travaillent dans les zones les plus radioactives des centrales En France, ils sont plus de 20.000 nomades à parcourir chaque année des dizaines de milliers de kilomètres pour...

Documentaire C’est pas sorcier – Livre dans tous ses états L’Histoire du livre, c’est aussi celle du papier ! Vers 2400 av J.C, les Egyptiens fabriquent du papyrus avec...

Documentaire Moulinex : enquête sur un robot qui a révolutionné la cuisine en France Née d’un simple presse-purée inventé par Jean Mantelet, l’entreprise va bouleverser les usages domestiques et le quotidien des femmes,...

Documentaire A Hollywood tout est permis Ils sont au services des plus grandes stars de la planète. Ils sont disponibles h24 et aux petits pour...

Article Visite d’un entrepôt airsoft : les coulisses de la gestion des stocks Avant qu’une réplique ne trouve sa place entre vos mains, elle a traversé un véritable parcours du combattant au...

Documentaire Sages-femmes, leur vie au quotidien En France, on compte presque 24 000 sages-femmes qui exercent à l’hôpital et près de 3200 en libéral. Durant...

Documentaire Chroniques d’en haut – Vertige ! Du sommet de la pile principale du viaduc de Millau en passant par les toits du musée des Confluences,...

Documentaire Opération sentinelle : dans la tête de nos soldats Les 10 000 soldats de l’opération Sentinelle sont déployés dans toute la France. « Envoyé spécial » a partagé leur quotidien...

Article Pourquoi et comment devenir un employé-secouriste dans une entreprise Le secourisme est un ensemble de gestes techniques utilisés pour porter assistance à des personnes en situation d’urgence médicale....