Gérer un petit camping représente une aventure humaine aussi enrichissante que complexe. Au-delà de la simple location d’emplacements, cette activité exige polyvalence, sens de l’organisation et une capacité constante à s’adapter.
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire son shopping le dimanche ? Depuis la loi Macron promulguée en août...
Résumé des points abordésI. Un secteur en pleine mutation Alors que de plus en plus de Français cherchent à...
De plus en plus de salariés quittent leur emploi pour se lancer dans un métier plus concret et plus...
Florence exerce un métier étonnant : elle drague sur internet des célibataires, des personnes débordées ou lassées d’écumer pendant...
Le métier de marchand de biens est un métier mal connu. Loïc Allain, marchand de biens à temps plein,...
Au cœur des forêts, mers et falaises, des photographes animaliers traquent l’instant parfait. Patience, passion et technique révèlent la...
Le marché digital parisien, longtemps caractérisé par une dichotomie entre les grandes agences établies et une myriade de freelances,...
Les nouvelles tendances de l’entrepreneuriat révélées ou amplifiées par la crise de la Covid-19 : les circuits courts, le...
Apprentissages collaboratifs, communautés de pratiques, organisations apprenantes, communautés épistémiques… les modalités et dispositifs de formation se sont diversifiés. La...
Aux Pays-Bas, l’International Butler Academy forme des majordomes professionnels qui officieront dans les palaces ou au service de millionnaires....
Avec leurs coaches, ils s’entrainent comme des athlètes de haut niveau, et pourtant, ce ne sont pas des sportifs,...
Dans un univers d’emploi où il est de plus en plus difficile de trouver du travail, il est primordial...
Les soldats du feu de la ville rose sont sur tous les fronts pour protéger et servir la population.
La fabrication de l’huile de noix dans le canton de Vaud est une tradition des plus anciennes qui pérennise...
Magique, envoûtant, éblouissant… Depuis l’Antiquité, l’or fait rêver les hommes. Symbole de richesse et de pouvoir, l’or, c’est le...
A première vue, rien ne semblait prédestiner Tristan Favre à un métier manuel. Et pourtant, c’est maintenant un jeune...
https://www.youtube.com/watch?v=SSeqoky0Jp4 Pour les éleveurs, les concours agricoles sont des dates cruciales. Obtenir une médaille lors de ces rendez-vous permet...
Il est très facile aujourd’hui de se former depuis votre domicile sans devoir vous soumettre aux contraintes d’un parcours...
Toujours prêts à intervenir quitte même à donner leurs vie… découvrez ces héros des mers.
