On est souvent bien tenté de croire que les gens, notamment les jeunes, ne portent aucun intérêt à la politique. Et pourtant, rien que pour l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, plus de 8000 candidats postulaient pour 80 places. L’engouement pour cette filière n’est pas anodin. En réalité, il s’explique parfaitement par un certain nombre d’avantages offerts par les sciences politiques. Découvrez-les ici.

Une belle culture générale sur le fonctionnement du monde



La vitesse à laquelle la société se transforme ces dernières années est ahurissante et comprendre le monde devient de plus en plus urgent. C’est l’une des raisons pour lesquelles les sciences politiques (science po en langage plus courant) sont aussi intéressantes. Face à la montée de différentes formes de fascisme, d’autoritarisme, des guerres, mieux comprendre le fonctionnement du monde devient une nécessité.

En Licence science politique Bordeaux, vous avez droit à une formation pluridisciplinaire. Cette dernière inclut du droit, de l’histoire, de la sociologie, de l’économie et de la science politique proprement dite. Cette formation vous permet d’avoir un tout autre regard sur les enjeux contemporains, les systèmes de pouvoir, les relations internationales et les évolutions sociétales. Plus vous en apprenez, plus vous développez votre esprit critique autant sur ces sujets de société que sur d’autres sujets.

Accéder à une grande variété de métiers

La deuxième raison pour laquelle il est intéressant de faire de la science po est que cette filière vous donne plusieurs possibilités en termes de métiers. Une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez vous orienter vers les métiers des secteurs suivants :

les relations internationales ou les sciences politiques pures ;

la culture, les arts, les langues et le tourisme ;

le commerce, le management et l’économie ;

la communication et le journalisme ;

les lettres, l’histoire et la philosophie ;

le social, l’humanitaire, l’environnement et le paramédical, etc.

Comme vous pouvez le constater, les débouchés sont très nombreux et vous donnent encore de la marge pour vous spécialiser. Certains titulaires de licence en science po commenceront directement à travailler tandis que les autres poursuivront avec un master. Pour savoir de quel côté vous devez vous orienter, il faudra tenir compte de votre propre projet professionnel.

L’absence de pression pour se spécialiser après le bac



Si certains étudiants ont une vision claire de leur projet professionnel, ce n’est pas le cas des autres. En effet, beaucoup de nouveaux bacheliers malgré leurs excellentes notes, n’ont pas encore envie de se spécialiser. Cela peut être dû à un flou dans leur vision d’avenir comme à un besoin d’explorer plusieurs pistes avant de se décider. Avec les sciences politiques, c’est totalement possible vu la variété de débouchés disponibles. Durant la première année de licence, l’étudiant a le temps parcourir un grand nombre de notions et de se faire une idée de ses centres d’intérêt.

Ainsi, à partir de la deuxième année, il pourra choisir une majeure pluridisciplinaire qui lui servira de tremplin pour se spécialiser. Au bout de la troisième année, il aura eu le temps de faire un choix plus précis.