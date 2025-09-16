Face aux entreprises qui exigent des candidats sortant du Top 10 des écoles de commerce, comment faire quand on n’a pas le « bon » diplôme ? Dans le deuxième épisode du « Profil de l’Emploi », le premier podcast de LinkedIn France produit par Europe 1 Studio, Sandrine Chauvin donne la parole à Amel, qui cherche un emploi dans le marketing, et à Frédéric Mazzella, le créateur de Blablacar, qui va la conseiller.