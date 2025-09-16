Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ma vie c’est les vacances Ludovic et Lisa, 27 et 26 ans, sont tous deux saisonniers. Ils décident de tenter leur chance en Nouvelle-Calédonie....

Documentaire Travailler au sommet du luxe parisien Découvrez les coulisses du Crillon, palace mythique de Paris. Entre luxe, savoir‑vivre à la française et métiers d’exception, plongez...

Documentaire Jumelles et Top-models à 15 ans Manuela et Elena ont 15 ans. Elles habitent un petit village près de Clermont-Ferrand, et c’est en faisant leurs...

Article Magic Wheel : un produit digital adaptable aux plateformes B2B Evoplay poursuit le développement de son catalogue de jeux HTML5 avec magic wheel, un titre basé sur une mécanique de...

Article Les e-sport : comment devenir un joueur professionnel ? Le monde du jeu vidéo compétitif, désormais connu sous le nom d’e-sport, a explosé au cours de la dernière...

Podcast Gardiennes de musée Annick, Pascale, Mounia, Laurence sont agentes d’accueil et de surveillance au LAAC (Lieu d’art et action contemporaine) de Dunkerque....

Documentaire Fondeur de cloches Dans une fabrique de cloches, Mike découvre comment le crottin de cheval sert au processus de production.

Documentaire Sommelier en cannabis: un métier en développement La légalisation du cannabis au Canada, en vigueur depuis octobre dernier, a ouvert la porte au développement d’une industrie...

Documentaire Mission rhino David Cooper, vétérinaire britannique, est responsable de la faune d’une réserve nationale sud africaine. Nous sommes dans l’un des...

Documentaire Massage, le bon filon Le salon du Zen, à Paris, attirait plus de 30 000 visiteurs : trois fois plus qu’il y a...

Documentaire ⁣Oui être un sosie, c’est un métier ! Il est souvent dit que tout le monde a son sosie quelque part. Mais saviez-vous qu’il est possible de...

Article Top 5 des étapes clés pour trouver la profession de ses rêves Savez-vous qu’il n’est pas toujours facile de trouver sa voie, son cursus, bref d’exercer le métier de ses rêves ?...

Documentaire Comment devient-on contrôleur fiscal ? Le secret pour faire trembler les riches

Documentaire Devenir gardien d’immeuble, le bon plan ? Ils réceptionnent votre courrier, entretiennent les immeubles et vous sont utiles au quotidien, ce sont les gardiens d’immeuble. Ce...

Documentaire Risque d’avalanche Les avalanches sont imprévisibles, destructrices et souvent mortelles. Lorsque les masses de neige dévalent à toute vitesse vers la...

Documentaire Jeunes entrepreneurs : je crée ma boîte pour changer de vie ! Avec 622 000 entreprises créées en 2010,la France a atteint un record. Une vitalité étonnante en pleine crise économique....

Documentaire Bagages envolés : que se passe-t-il dans nos aéroports ? Un voyageur français sur sept a déjà eu la mauvaise surprise d’avoir sa valise égarée après un vol en...