Les ventes de livres sont en baisse.
Dans ce secteur en crise, des petits libraires indépendants tirent leur épingle du jeu.
A Banon, un petit village des Alpes-de-Haute-Provence, nous avons rencontré Joël Gattefossé.
Ce libraire est à la tête de la 5e librairie de France pour le nombre de titres disponibles !

Un documentaire de Lucile Degoud & Simon Paugoy