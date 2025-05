Documentaire

Bouche plus pulpeuse, nez affiné, visage figé… Derrière ces critères de beauté formatés par les réseaux sociaux, une réalité bien plus sombre : celle d’un business illégal et dangereux qui prend de l’ampleur partout en France.À seulement 19 ans, certaines jeunes femmes s’offrent leur première chirurgie, souvent à l’étranger, attirées par les prix cassés.Dans cet univers fake et botoxé, l’obsession de l’image pousse à l’excès. Faux certificats, produits douteux, risques de déformation, abcès, voire nécrose : les conséquences peuvent être dramatiques.