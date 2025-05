Documentaire

Imma, jeune étudiante en management, a 19 ans et souhaite changer son corps autrement que par le sport, qu’elle déteste par-dessus tout. Nous allons la suivre dans son opération qui lui permettra enfin d’accepter son apparence. Elle nous dira pourquoi et comment elle a sélectionné sa clinique et nous donnera son point de vue sur la Chirurgie esthétique en Tunisie, avis qu’elle nous partage tout au long de son expérience.

La liposuccion, qu’est ce que c’est ?

Mise au point au tout début des années 80 par le professeur Yves-Gérard Illouz, c’est une intervention médicale qui permet d’enlever l’excédent de graisse sans retirer de muscles ou de peau. Cela permet de gommer les défauts et de reprendre confiance en soi en acceptant plus facilement son physique . La procédure consiste à introduire une fine aiguille d’environ 3 millimètres de diamètre dans la zone à traiter. Grâce à un principe d’aspiration, elle retire la masse graisseuse. Outre sa facilité, l’autre intérêt de cette technique est que la peau ne pend pas après la graisse retirée. En effet, il y a un phénomène de cicatrisation qui lui permet de se rétracter. Autre point positif, la graisse ne réapparaît pas dans les zones qui ont été traitées, car les cellules graisseuses sont détruites. En cas de reprise de poids, la graisse va aller se loger un peu partout dans le corps de manière généralisée, sans se focaliser sur les zones traitées. Mais avant toute intervention, la consultation qui précède est primordiale. Toute patiente n’est pas éligible à la liposuccion, certaines bénéficieront de meilleurs résultats que d’autres. Il faut savoir que cette technique ne fonctionne pas forcément sur des patientes présentant un surpoids généralisé, elle a été développée uniquement pour traiter des zones graisseuses précises du corps.

Le choix d’Imma