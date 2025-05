Documentaire

Ils ont entre 10 et 17 ans.Comme 4 % des adolescents français, ils souffrent d’obésité sévère.Durant un an, ils vont vivre dans un collège-hôpital unique en France, entre cours, sport, diététique, souffrance et espoir.

– Objectif : apprendre à manger, aimer bouger, se reconstruire.

– Loup, Alexis, Fara, Jordan et Benjamin tentent de se relever après un drame familial, une addiction ou un harcèlement.

Leur quotidien est rythmé par les pesées, les épreuves physiques, les tentations, mais aussi des moments de joie partagée et de solidarité.

Entre privations, doutes et rechutes, chaque semaine compte.

Les plateaux sont surveillés, les bonbons interdits, les fêtes redoutées.

Et malgré tout, l’école continue.