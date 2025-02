Documentaire

Jessica, atteinte d’une maladie pulmonaire rare, affronte une troisième grossesse à haut risque malgré les mises en garde médicales. Reliée à une bouteille d’oxygène en continu, elle surveille chaque instant son taux d’oxygène pour éviter tout malaise. Malgré la fatigue et les consultations éprouvantes, elle jongle entre son travail d’esthéticienne et son rôle de mère. Contre toute attente, elle mène sa grossesse à terme et accouche par voie naturelle. Ce reportage raconte son combat hors du commun, entre force et détermination.