Documentaire

En France, 12 millions de personnes prennent des médicaments opioïdes. Pour ces patients en souffrance, comme pour leurs médecins, difficile de parler d’addiction. Un tabou qui retarde souvent la prise en charge des victimes.

« Envoyé spécial » a recueilli les témoignages de patients devenus accros aux antidouleurs. Valérie, Pascal : ils racontent comment, à partir d’un cancer ou de douleurs dans le dos, ils ont sombré dans la dépendance, des années de brouillard et de dépression – passant parfois près de la mort.

Plus d’overdoses chez les patients souffrant de douleurs chroniques que chez les toxicomanes

Car les opioïdes tuent aussi en France : ils sont devenus la première cause de mort par overdose : trois décès par jour, un millier chaque année. Il y a désormais plus d’overdoses chez les patients souffrant de douleurs chroniques que chez les toxicomanes.

Un reportage de Pierre Monégier et Loup Krikorian