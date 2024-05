Pourquoi le thé et le café stimulent-ils l’énergie ?

Article

Le thé et le café sont deux boissons très appréciées à travers le monde pour leur capacité à donner un coup de fouet et à stimuler l’énergie. Mais qu’est-ce qui rend ces breuvages si efficaces pour nous donner ce regain d’énergie ? Pour comprendre cela, il est essentiel de plonger dans la composition de ces boissons et leur interaction avec notre organisme.

D’abord, penchons-nous sur le café. Cette boisson tire sa puissance stimulante de sa teneur en caféine, un composé chimique appartenant à la famille des xanthines. La caféine agit en bloquant l’action de l’adénosine, un neurotransmetteur qui favorise la relaxation et la somnolence. En empêchant l’adénosine de se lier à ses récepteurs dans le cerveau, la caféine permet aux autres neurotransmetteurs, tels que la dopamine et la noradrénaline, de circuler plus librement, ce qui conduit à une augmentation de l’activité neuronale et à une sensation de vigilance accrue.

En ce qui concerne le thé, bien qu’il contienne également de la caféine, sa teneur est généralement plus faible que celle du café. Cependant, le thé offre un autre avantage stimulant grâce à la présence de composés appelés catéchines, en particulier l’épigallocatéchine gallate (EGCG). Les catéchines agissent en synergie avec la caféine pour stimuler le système nerveux central et augmenter la vigilance. De plus, le thé contient également de la L-théanine, un acide aminé qui, bien qu’il puisse favoriser la relaxation, semble également potentialiser les effets de la caféine en améliorant l’attention et la concentration.

Outre leur composition chimique, l’effet stimulant du thé et du café peut également être influencé par des facteurs tels que la méthode de préparation et la température de l’eau utilisée. Par exemple, un temps d’infusion plus long pour le thé peut entraîner une libération plus importante de caféine et d’autres composés, tandis que la torréfaction des grains de café peut affecter la concentration de caféine dans la boisson finale.

Enfin, il est important de noter que la réaction à la caféine peut varier d’une personne à l’autre en fonction de facteurs tels que la tolérance individuelle, la sensibilité aux stimulants et le métabolisme. Certaines personnes peuvent ressentir les effets stimulants du thé et du café de manière plus prononcée, tandis que d’autres peuvent être moins réactives.