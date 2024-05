Documentaire



La pilule était le symbole de l’émancipation des femmes. Aujourd’hui, elle est remise en question. Les cas d’AVC, de phlébites et d’embolies pulmonaires chez de jeunes femmes prenant des pilules dites « de 3ème et 4ème génération » ont soulevé un débat important sur la contraception médicamenteuse. L’influence médiatique des groupes pharmaceutiques sème la confusion. Les médecins, que les pouvoirs publics tentent de prévenir des dangers de ces pilules, restent seuls décisionnaires de leurs prescriptions… au détriment de victimes de plus en plus nombreuses