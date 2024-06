Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Gregory Pouy analyste culturel, conférencier, auteur et podcasteur. Comment parvenir à y voir plus clair dans notre relation à l’amour ? Comment démêler nos propres émotions de la pression sociétale, et, pourquoi pas, sublimer les fissures générées par la rupture amoureuse ? Gregory Pouy a créé, avec deux amis, un outil pour aider les personnes qui ont eu une peine de cœur. Ce dernier prend la forme d’un coffret de cartes d’introspection intitulé « Kit de secours pour cœur brisé » et s’appuie sur de nombreux témoignages et les connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine. Grâce à cet outil original, il nous invite à mieux comprendre notre rapport à l’amour, à s’y confronter et réfléchir pour vraiment guérir un cœur brisé par une séparation.