Podcast

Anne Ghesquière reçoit le Pr Pierre Philip, professeur de psychiatrie et expert internationnal du sommeil. Ensemble ils explorent comment avoir un moral au top en 6 semaines ! Faut-il s’inquiéter de quelqu’un qui est toujours de bonne humeur ? Comment savoir si nous sommes ou non déprimés et s’il faut s’en inquiéter ? Quelles routines antidéprime mettre en place ? Le Pr Pierre Philip nous propose de reprendre le pouvoir sur notre moral via un programme de routines simples et personnalisées et des outils pratiques scientifiquement prouvés.