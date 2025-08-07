Et soudain surgit ce cri dans la nuit. Non, ce n’est pas un film d’horreur qui débute… quoique… mais plutôt les pleurs de votre nourrisson parce qu’il ne parvient pas à dormir ou à se rendormir. Réveillés par les sanglots de leur enfant, les parents se précipitent en général à toute vitesse dans la chambre pour s’assurer que tout va bien. Cette scène, à vrai dire, quasiment tous les pères et les mères l’ont déjà vécue. Mais alors plusieurs interrogations demeurent : pourquoi sanglote-t-il au juste ? Que lui arrive-t-il ? Et puis, surtout, que faut-il réellement faire quand son petit bout se met à pleurer au beau milieu de la nuit ? Notre experte et coach en sommeil Kelly Champinot nous livre ses précieux conseils.