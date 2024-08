Documentaire

Autour de Rémi, 15 ans et de Florian, 18 ans, deux familles sont engagées dans une thérapie familiale. Dans leur quotidien et en séances à l’hôpital, entre moments d’intimité retrouvés et moments de crise. La thérapie trouve sa place entre secrets de famille, culpabilité, conflits entre générations et attachement. Ces familles en souffrance font l’apprentissage de la liberté et de l’apaisement. Ce documentaire exclusif témoigne à visage découvert d’un processus thérapeutique original et peu connu. Un documentaire de Tania Goldenberg et Eric malerbes, production : TSVP