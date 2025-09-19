Documentaire

Nous consommons de plus en plus de poissons crus, notamment sous forme de sushis et de sashimis. Des poissons qui peuvent être infectés par des vers parasites capables de provoquer des dommages sur le tube digestif.

À première vue, le poisson a tout bon. Un aliment aux multiples vertus, capable de renforcer le cœur, d’améliorer la vision et de stimuler la mémoire. Des atouts santé qui séduisent les Français. Pourtant, la pollution, les modes d’élevage et de transformation peuvent altérer ses bienfaits, voire le rendre toxique. Alors, consommer du poisson est-ce réellement bon pour la santé ?