En Europe, dès son dix-huitième anniversaire, on demande un nouveau nez et de plus gros seins. Au Brésil, on se fait galber les fesses pour parader à la plage. Avec plus d’un milliard de followers sur Instagram, les Kardashian-Jenner et leurs corps fabriqués inspirent la planète entière. Avec Mauricio de Maio, praticien brésilien, Oren Marco, praticien français, et la philosophe britannique Heather Widdows.