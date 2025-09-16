Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La chirurgie esthétique de plus en plus demandée « à cause d’Instagram » » Je veux faire cette opération pour être comme les influenceurs sur Instagram, comme les jeunes ». Deux femmes nous...

Article Qu’est-ce que la kinésiologie et est-elle efficace ? La kinésiologie est une discipline qui suscite de plus en plus d’intérêt, tant pour ses méthodes que pour ses...

Conférence La propreté ? Un jeu d’enfant ! Voilà une formule pleine de promesses, qui évoque autant la légèreté que l’efficacité. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se...

Documentaire Je suis une acheteuse compulsive Corinne ne résiste pas à ses pulsions acheteuses

Article Quels risques les assouplissants présentent-ils pour notre santé ? Les assouplissants, ces produits que nous utilisons régulièrement pour parfumer et adoucir notre linge, sont devenus des incontournables de...

Podcast Ikigaï : la méthode pas à pas pour donner du sens à sa vie En quoi l’ikigaï peut-il nous aider à trouver notre raison d’être, celle qui nous donne envie de nous lever...

Conférence Hypertension au féminin L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie silencieuse qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, mais son impact...

Documentaire Le mystère des enfants nés sans main ou bras En France, 18 naissances groupées d’enfants sans doigts, sans main ou sans bras ont donné lieu à une enquête...

Documentaire Maternité : naissances sous haute surveillance Chaque année, plus de 800 000 Françaises mettent au monde un enfant. Un moment inoubliable pour ces femmes qui...

Conférence La caféine a-t-elle sa place dans notre vie ? Parlons ensemble du café, de la caféine et de leur impact sur notre fatigue globale. Ce qui est intéressant,...

Article Bonne ou mauvaise idées de cuisiner à l’huile de coco ? La quête pour une vie plus saine et plus équilibrée est une préoccupation croissante pour beaucoup d’entre nous. De...

Documentaire Archipels – Chlordécone, poison durable, un insecticide mortel Le chlordécone, un très puissant insecticide a été utilisé pendant 20 ans aux Antilles. Pour lutter contre un parasite...

Documentaire C’est pas sorcier – Tabac Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur le tabac. Nous découvrons avec eux comment on le cultive, comment...

Documentaire L’addiction chez les jeunes : un sevrage possible ? Ils ont entre 16 et 23 ans et sont accros parfois depuis des années au cannabis, à l’alcool, parfois...

Documentaire A 37 ans, elle va mettre au monde son 7ème enfant Immersion à la maternité de Roubaix, auprès des familles et du personnel soignant. Réalisateur : Sigrid Clément, Stéphanie Spagnoli...

Article Les idées reçues sur l’hygiène bucco-dentaire Les brosses à dents à poils durs sont plus efficaces que celles à poil souples. Les bonbons sont les...

Conférence Séniors : quelles activités physiques ? Rester en forme, entretenir sa santé, découvrir de nouvelles activités physiques et sportives… La vie des séniors est en...