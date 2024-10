Article

Le concept de « polyphénol » pourrait ne pas évoquer grand-chose pour certains, mais ces composants d’origine végétale sont en réalité omniprésents dans de nombreux aliments et boissons que nous consommons au quotidien.

On les retrouve dans le vin, le thé, le café, le cacao, et bien plus encore. Ces substances ont des effets positifs sur notre santé. Mais comment augmenter notre apport en polyphénols? Comprendre leur importance et comment les incorporer davantage dans notre régime alimentaire est essentiel.

Les bienfaiteurs silencieux

Les polyphénols sont des composés organiques d’origine végétale, couramment présents dans une variété de plantes et de fruits. Leur nom provient de leur structure moléculaire complexe, constituée d’un regroupement de groupes phénoliques.

Leur principal attrait réside dans leur capacité antioxydante, largement supérieure à celle des vitamines. Cela a conduit à leur reconnaissance et à leur popularité croissante parmi les nutritionnistes, les épidémiologistes et même les industriels de l’agroalimentaire.

Le resvératrol, l’un des polyphénols les plus connus, est présent dans de nombreux aliments comme le raisin, les mûres et les cacahuètes. Il est souvent cité pour justifier une consommation modérée de vin, en raison de son potentiel dans la prévention et le traitement du cancer.

Selon diverses études, le resvératrol a démontré une capacité à réduire les tumeurs chez les animaux et à inhiber la croissance des cellules cancéreuses.

De plus, il a montré une action significative dans le ralentissement du vieillissement cellulaire et la prévention de maladies inflammatoires, cardiovasculaires et neurodégénératives.

Les polyphénols en tant qu’additifs alimentaires

Les polyphénols sont largement utilisés comme additifs alimentaires, contribuant à l’amélioration de la conservation, de la couleur, du goût et de l’apparence générale des produits alimentaires. Cela est particulièrement visible dans l’industrie agroalimentaire, mais aussi dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique.

Une étude menée par le site Étude Nutrinet Santé a permis de quantifier la relation entre l’apport en polyphénols et l’alimentation. Basée sur cent mille questionnaires remplis par des internautes, l’étude a révélé qu’en France, l’apport quotidien moyen en polyphénols était de 855mg chez l’homme et de 816mg chez la femme.

Parmi les principales sources de polyphénols, on retrouve le café (36.9%), le thé vert et noir (33.6%), le cacao (10.4%), le vin rouge (7.2%) et les fruits (6.7%). Cela souligne l’importance de ces aliments et boissons dans notre régime alimentaire.

Polyphénols : un rempart contre le vieillissement

Les polyphénols ont également trouvé leur place dans l’industrie cosmétique, où ils sont incorporés dans les crèmes anti-âge pour leur capacité à lutter contre le vieillissement de la peau. Ces substances agissent en combattant les radicaux libres, ralentissant ainsi le processus de vieillissement cellulaire.

Les fruits tels que la fraise, le litchi et le raisin, riches en polyphénols, sont essentiels dans notre alimentation quotidienne. En outre, avec l’augmentation de l’espérance de vie et le changement de notre mode de vie, l’hypercholestérolémie, l’hypertension et l’athérosclérose sont devenus des problèmes de santé courants.

C’est ici que les polyphénols entrent en jeu. Grâce à leur pouvoir antioxydant et à leur capacité à renforcer le collagène – le composant responsable de l’élasticité des vaisseaux sanguins – ils peuvent aider à prévenir ces maladies.

Il n’est donc pas surprenant que les laboratoires pharmaceutiques s’appuient sur les polyphénols pour élaborer de nouveaux produits. Les crèmes anti-âge, par exemple, ne peuvent pas arrêter le processus de vieillissement, mais elles peuvent certainement le ralentir grâce à la présence de polyphénols.