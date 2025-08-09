De plus en plus de personnes ont décidé de dire stop au shampooing pour éviter le contact avec des produits chimiques comme les silicones, les sulfates, ou encore le paraben. Pour se laver les cheveux sans les agresser, il existe d’autres solutions que le shampooing.
Peut-on se laver les cheveux sans shampooing ? Quelles sont les alternatives ?
Réalisateur : Lucile Degoud