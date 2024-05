Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Alejandro Jodorowsky romancier, scénariste de BD, réalisateur, acteur, auteur, poète, mais aussi “psycho-magicien”, accompagné de sa femme Pascale Montandon-Jodorowsky, artiste peintre. Lui s’est assis, pendant des années, à la terrasse du café Le Téméraire à Paris pour lire gracieusement le tarot et conseiller celles et ceux qui lui livraient névroses et traumas les plus intimes. Il leur prodiguait alors des conseils, mais pas n’importe lesquels : souvent des actes psychomagiques. A la frontière entre l’art et la thérapie, ces “passages à l’acte” guérisseurs – parfois complètement farfelus – ont permis à de nombreuses personnes de se libérer et de guérir. A 94 ans, Alejandro Jodorowsky vient de publier son livre “La voie de l’imagination, de la psychomagie à la psychotranse aux Éditions Actes Sud. Il y raconte des décennies de réflexions sur la psychomagie et donne la parole à ceux qu’elle a réussi à libérer. Et si avec lui, le maitre du tarot, et sa femme Pascale, on apprenait l’art de guérir ?