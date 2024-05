Documentaire



No poo, ou comment se passer de shampoing. Pourquoi abandonner le shampoing ? La réponse réside dans les ingrédients souvent agressifs présents dans de nombreux produits commerciaux. Ces substances, telles que les sulfates et les parabènes, peuvent assécher les cheveux, perturber l’équilibre du cuir chevelu et même causer des irritations. En outre, le cycle de dépendance au shampoing peut conduire à une surproduction de sébum, ce qui rend les cheveux gras plus rapidement.