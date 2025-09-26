TDAH, hyperactivité, déficit de l’attention, impulsivité, neurodiversité, créativité, chaos émotionnel… Ce trouble explose aujourd’hui chez les enfants, les adultes...
Il vous est sans doute déjà arrivé de croiser une femme magnifique de 50 ou 60 ans, aux cheveux...
Lorsqu’il s’agit de préparer un repas, le choix entre le riz et les pâtes est souvent un dilemme culinaire....
Le hoquet, ce phénomène involontaire et souvent gênant, peut survenir à tout moment. Bien qu’il soit généralement inoffensif et...
Le safran, surnommé « l’or rouge », est bien plus qu’une épice précieuse en cuisine : il possède également des vertus...
Les boutiques de CBD ont considérablement diversifié leur offre au fil des années, au point où le consommateur peut...
Que contiennent vraiment nos déodorants ? Sont-ils inoffensifs ? Et que valent les alternatives naturelles ? Une enquête fouillée...
Alors que les Français font de plus en plus attention à la qualité de leur alimentation (sept sur dix...
Le stress fait partie intégrante de notre quotidien, qu’on le veuille ou non. Souvent perçu comme un ennemi, il...
À 17 ans, Amélie est atteinte d’une étrange maladie qui lui vieillit le visage : la cutis laxa. Et...
Un court documentaire sur la magnétothérapie, une thérapie qui utilise des aimants et des champs magnétiques à des fins...
Le jeudi 24 septembre 2020 nous avons proposé une conférence pour faire un point sur les inégalités de santé...
Premier défi pour Zita : Vivre dans la peau d´une obèse pendant quatre semaines. Aujourd´hui en France on compte...
Le lait de coco est souvent prisé pour sa saveur exotique et ses multiples usages culinaires, mais une question...
Le cannabidiol, également connu sous le nom de huile CBD, est un composé naturel présent dans la plante de cannabis....
Pour bien se laver les cheveux avec un shampoing solide, quelques gestes et techniques permettent d’optimiser son efficacité tout...
Les artichauts, souvent relégués au rang de simples accompagnements culinaires, dévoilent en réalité un véritable trésor de bienfaits pour...
Il y a les rocailleuses, les haut perchées qui agacent, les enjouées qui donnent le sourire et les graves...
Vous buvez sans doute du café, peut-être aussi du déca. On le sait rarement, mais le café et la...
Il y a quelques semaines, 1 200 soignants lancent un appel au gouvernement : « Nous n’avons pas choisi...
