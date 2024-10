Article

La ferritine est une protéine qui stocke le fer dans l’organisme. Des niveaux élevés de ferritine dans le sang peuvent indiquer une surcharge en fer, ce qui peut entraîner des problèmes de santé, notamment des dommages au foie, au cœur et à d’autres organes. Si vous avez un excès de ferritine, il est essentiel de prendre des mesures pour abaisser ces niveaux et protéger votre santé.

Voici plusieurs méthodes naturelles et médicales pour faire baisser la ferritine :

1. Identifier la cause sous-jacente

Avant de prendre des mesures pour abaisser la ferritine, il est crucial de comprendre pourquoi elle est élevée. Certaines conditions médicales peuvent être responsables, telles que :

L’hémochromatose : une maladie génétique qui entraîne une accumulation excessive de fer.

: une maladie génétique qui entraîne une accumulation excessive de fer. Inflammation ou infection chronique : ces conditions peuvent également augmenter les niveaux de ferritine, car c’est une protéine de phase aiguë (elle réagit à l’inflammation).

: ces conditions peuvent également augmenter les niveaux de ferritine, car c’est une protéine de phase aiguë (elle réagit à l’inflammation). Maladies du foie : comme la cirrhose ou la stéatose hépatique.

: comme la cirrhose ou la stéatose hépatique. Syndrome métabolique : associé à l’obésité et au diabète de type 2, il peut entraîner une augmentation de la ferritine.

Il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et des conseils personnalisés.

2. Phlébotomie (saignée)

L’une des méthodes les plus efficaces pour réduire les niveaux de ferritine est la phlébotomie thérapeutique, qui consiste à retirer périodiquement du sang, comme lors d’un don de sang. Cela permet de diminuer le nombre de globules rouges et de réduire la quantité de fer stocké dans le corps.

Cette procédure est particulièrement utilisée pour les personnes atteintes d’hémochromatose. Elle peut être répétée régulièrement jusqu’à ce que les niveaux de ferritine reviennent à la normale.

3. Modification de l’alimentation

3.1. Réduire l’apport en fer

L’une des premières mesures à prendre est de limiter la consommation d’aliments riches en fer, en particulier le fer héminique, présent dans les produits d’origine animale, qui est plus facilement absorbé par l’organisme. Voici des suggestions pour ajuster votre alimentation :

Limiter la viande rouge : Les viandes comme le bœuf sont riches en fer héminique, qui est facilement absorbé par le corps. Il peut être utile de réduire la consommation de viandes rouges et d’opter pour des sources de protéines végétales.

: Les viandes comme le bœuf sont riches en fer héminique, qui est facilement absorbé par le corps. Il peut être utile de réduire la consommation de viandes rouges et d’opter pour des sources de protéines végétales. Augmenter les aliments à faible teneur en fer : Les produits céréaliers, les légumes et certains fruits sont pauvres en fer. Par exemple, le riz blanc, les pommes de terre ou les concombres peuvent être intégrés à votre régime.

3.2. Consommer des aliments inhibant l’absorption du fer

Certains nutriments et aliments peuvent limiter l’absorption du fer par l’intestin :

Les aliments riches en calcium : Le calcium est un inhibiteur de l’absorption du fer. Les produits laitiers, comme le lait et le fromage, peuvent donc être bénéfiques dans le cadre d’une alimentation visant à diminuer les niveaux de ferritine.

: Le calcium est un inhibiteur de l’absorption du fer. Les produits laitiers, comme le lait et le fromage, peuvent donc être bénéfiques dans le cadre d’une alimentation visant à diminuer les niveaux de ferritine. Le thé et le café : Ces boissons contiennent des tanins qui réduisent l’absorption du fer. Boire du thé ou du café pendant ou après les repas peut être une bonne stratégie.

: Ces boissons contiennent des tanins qui réduisent l’absorption du fer. Boire du thé ou du café pendant ou après les repas peut être une bonne stratégie. Phytates et oxalates : Présents dans les céréales complètes, les légumineuses et les noix, ces composés diminuent également l’absorption du fer.

3.3. Éviter la vitamine C en excès pendant les repas riches en fer

La vitamine C augmente l’absorption du fer non héminique (d’origine végétale). Il est donc préférable d’éviter de consommer des aliments riches en vitamine C (comme les agrumes, les poivrons) avec des aliments contenant du fer.

4. Activité physique régulière

L’exercice régulier peut aider à réguler les niveaux de ferritine dans le sang. Lorsque vous faites de l’exercice, votre corps utilise du fer pour produire de l’énergie et créer des globules rouges. Une activité modérée, comme la marche, la course ou la natation, peut contribuer à faire baisser la ferritine, surtout si elle est accompagnée d’autres mesures.

5. Chélateurs de fer

Dans certains cas, lorsqu’une phlébotomie n’est pas possible ou efficace, des médicaments appelés chélateurs de fer peuvent être prescrits. Ces médicaments lient le fer dans le sang, facilitant son élimination par l’organisme. Ils sont généralement utilisés dans des conditions médicales spécifiques, comme les anémies hémolytiques chroniques.

Les principaux chélateurs utilisés sont la déférasirox et la déféroxamine. Ces médicaments doivent être prescrits par un médecin et sont utilisés lorsque d’autres interventions ne sont pas adéquates.

6. Suppléments et plantes

Certaines herbes et compléments peuvent aider à réduire la ferritine, bien qu’ils ne remplacent pas un traitement médical approprié :

Curcuma : il a des propriétés anti-inflammatoires et peut inhiber l’absorption du fer en agissant sur les cellules intestinales.

: il a des propriétés anti-inflammatoires et peut inhiber l’absorption du fer en agissant sur les cellules intestinales. Silymarine (extrait de chardon-Marie) : Utilisé pour soutenir la fonction hépatique, il peut être bénéfique si l’excès de ferritine est lié à un problème hépatique.

Ces suppléments doivent être utilisés avec précaution et sous supervision médicale pour éviter des interactions ou des effets secondaires indésirables.

7. Surveillance médicale et suivi régulier

Enfin, il est essentiel de suivre régulièrement les niveaux de ferritine avec des analyses sanguines pour ajuster les traitements et les approches diététiques. Des niveaux anormalement bas de ferritine peuvent également poser des problèmes, notamment une anémie. C’est pourquoi un suivi médical régulier est crucial.

Conclusion

Pour faire baisser les niveaux de ferritine, il est important de combiner des ajustements alimentaires, des traitements médicaux adaptés (comme la phlébotomie), et une surveillance régulière. Chaque situation est unique, et il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un plan personnalisé qui tienne compte des causes spécifiques de l’élévation de la ferritine.