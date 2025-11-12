Santé, vitalité, immunité, énergie, sommeil, nutrition, neurosciences, lumière, hiver, bien-être, Dr Yann Rougier…Pourquoi notre corps semble-t-il ralentir quand les jours raccourcissent ? Comment conserver tonus, clarté d’esprit et moral quand la lumière décline ? Fatigue, stress, baisse d’énergie : l’hiver met notre organisme à l’épreuve. Quels réflexes adopter pour booster naturellement son métabolisme, renforcer son immunité et préserver son équilibre intérieur ? Le Dr Yann Rougier partage ses meilleurs conseils pour traverser l’hiver avec vitalité.