Conférence

Psychiatre responsable du Programme troubles anxieux du département de psychiatrie et santé mentale des HUG, le Pr Guido Bondolfi, nous décrit les caractéristiques des différents troubles anxieux et la manière de les prendre en charge lorsque ceux-ci deviennent une gêne dans la vie sociale, professionnelle et affective des personnes qui en souffrent. L’anxiété pathologique se soigne généralement avec un traitement médicamenteux associé à une psychothérapie ou à des thérapies cognitivo-comportementales visant à exposer de façon progressive et répétée le patient à l’objet ou à la situation redoutée, afin de lui faire expérimenter par lui-même et à son rythme que le danger n’existe pas réellement et lui permettre ainsi de retrouver une vie normale.