Conférence

La zoothérapie, ou thérapie assistée par l’animal, est un programme structuré d’interventions ou de soins qu’un thérapeute prodigue à son patient, avec l’aide ou en présence d’un animal.

Cette approche permet à l’être humain de se sentir mieux, par l’intermédiaire d’un animal d’abord, puis de manière autonome (à l’instar des thérapies brèves selon les travaux de Milton Erickson).

Cette approche apporte du mieux-être. C’est un soin alternatif qui repose sur des techniques dont les bienfaits sont reconnus pour soulager nos souffrances et activer le potentiel de guérison, selon la propre volonté du bénéficiaire.