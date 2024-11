Podcast

Comment faire pour ne plus subir notre fatigue et celle des autres ? Sommes-nous tous épuisés ? Est-ce inéluctable ? Léonard Anthon , auteur, praticien en hypnose écologique de François Roustang et expert de la fatigue, fait le point sur la fatigue mentale et nos addictions au numérique. Il propose des exercices et des pistes d’action concrètes pour ne plus subir sa fatigue et vivre pleinement. Vous allez voir, ces nouvelles habitudes sont aussi efficaces que simples à mettre en place !