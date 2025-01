Conférence

L’activité physique régulière est essentielle pour maintenir un poids corporel sain, renforcer les muscles et les os, améliorer la circulation sanguine, réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète, et favoriser le bien-être mental. De plus, le mouvement contribue à la flexibilité, à la coordination et à l’endurance, ce qui permet de rester actif et autonome tout au long de la vie.