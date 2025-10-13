Article

La drunkorexie est un comportement alimentaire préoccupant qui consiste à substituer un repas par une consommation d’alcool. Ce phénomène, de plus en plus observé chez les jeunes adultes, notamment les étudiants, est souvent motivé par le désir de limiter l’apport calorique tout en continuant à boire de l’alcool lors de sorties sociales.

En effet, l’alcool est particulièrement calorique, et certaines personnes choisissent de sauter un repas pour compenser ces calories supplémentaires.

Les raisons derrière sont multiples.

D’une part, il y a la pression sociale et le désir de maintenir une certaine apparence physique. Dans une société où l’image corporelle est souvent liée à la réussite sociale, certaines personnes peuvent être tentées de réduire leur consommation alimentaire pour contrôler leur poids.

D’autre part, l’alcool joue un rôle central dans de nombreuses interactions sociales, ce qui pousse certains à privilégier sa consommation au détriment de repas équilibrés.

Cependant, ce comportement n’est pas sans risques. La drunkorexie peut entraîner des conséquences graves pour la santé.

Sur le court terme, sauter des repas tout en consommant de l’alcool peut augmenter le risque d’intoxication alcoolique, car l’alcool est absorbé plus rapidement dans un estomac vide.

Sur le long terme, ce comportement peut provoquer des carences nutritionnelles, affecter le foie et le système digestif, et même contribuer au développement de troubles alimentaires ou d’addictions.

Il est essentiel de sensibiliser le public, en particulier les jeunes, aux dangers de la drunkorexie. Les établissements d’enseignement supérieur et les associations étudiantes ont un rôle crucial à jouer dans l’éducation sur une consommation responsable d’alcool et l’importance d’une alimentation équilibrée.

De plus, les professionnels de la santé et les nutritionnistes peuvent offrir un soutien précieux aux personnes à risque, en fournissant des conseils adaptés et en les aidant à développer des habitudes alimentaires saines.