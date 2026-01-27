Alain, 207 kilos, est cloué depuis 6 mois sur une chaise roulante. Il risque l’arrêt cardiaque à tout moment et décide de se faire opérer malgré les risques. Nathalie est obèse depuis qu’elle est toute petite. Les causes : l’hérédité et la bonne chère érigée en tradition familiale. Alarmée par un malaise, elle décide elle aussi de se faire opérer pour ne pas laisser son jeune fils orphelin. Toute sa vie, Agnès a été au régime. Après avoir vécu «l’effet yoyo» (2 kilos de perdus, puis 3 de repris), elle est aujourd’hui obèse. Elle a décidé de vivre avec. Comme de nombreuses jeunes filles, Jessica n’est pas obèse mais son poids est excessif. Elle ne se supporte plus.