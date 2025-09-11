Ressources Dans la même catégorie

Article Comment éviter de grignoter ? Grignoter entre les repas est une habitude courante qui peut nuire à notre santé et à notre bien-être. Que...

Podcast C’est quoi ça, la technoférence Comment les outils numériques perturbent nos relations sociales ? Est-ce qu’il faut supprimer tous nos objets connecté pour nous reconnecter...

Podcast Le fœtus : à l’origine de nos émotions ? Comment réguler ses émotions ? Quel impact ont les traumatismes du fœtus sur nos émotions d’au-jourd’hui ? Est-il possible...

Article Pourquoi mettre des bas de contention en avion ? Les voyages en avion sont une source de plaisir pour certains et une nécessité pour d’autres. Cependant, peu de...

Article Trois trésors naturels pour adoucir et hydrater la peau Dans la quête d’une peau douce et hydratée, les solutions naturelles ont toujours occupé une place de choix. Parmi...

Documentaire Inégalités et surmédicalisation : les dessous des maternités Les maternités pratiquent de plus en plus la surmédicalisation de l’accouchement souvent de manière injustifiée et uniquement pour des...

Documentaire 9 ans et 9 mois Pendant toutes ces années, elle va endurer des souffrances physiques, mentales, lutter contre l’inefficacité des diagnostics mal posés sur...

Documentaire La fièvre des îles Eté 2001, la famille de Debby Stoner présente des symptômes de mauvaise grippe. En visitant cette famille qui vit...

Documentaire Alimentation : attention aux sucres cachés Nous consommons trop de sucre. Chaque Suisse en avale chaque année en moyenne 40 kilos, deux fois plus que...

Article L’importance cruciale du soin des gencives La santé bucco-dentaire est souvent reléguée au second plan, mais elle joue un rôle fondamental dans notre bien-être général....

Documentaire Vache folle, futur scandale sanitaire ? Ce documentaire est une longue enquête sur la maladie de la vache folle menée à travers la France qui...

Podcast Lâcher-prise et santé mentale : la voie du thermalisme Stress, burn-out, troubles du sommeil, anxiété, fibromyalgie… Et si la voie de guérison passait par l’eau ? Anne Ghesquière...

Article Une consommation excessive de viande rouge peut accroître le risque de démence De récentes études ont mis en lumière un lien préoccupant entre une consommation excessive de viande rouge et un...

Documentaire Infirmiers.es sur les rotules Alors que la deuxième vague ne fait que commencer, le personnel de santé est déjà sur les rotules.

Documentaire Drogues et cerveau – Tabac et alcool Le tabac et l’alcool sont les drogues les plus consommées dans le monde. On sait aujourd’hui que la nicotine...

Documentaire En Italie, soigner les toxicomanes San Patrignano est la plus grande communauté thérapeutique pour drogués d’Europe. Ce centre situé en Emilie-Romagne mise sur le...

Article D’où viennent les larmes ? Quand on se pose la question, il faut avant tout comprendre qu’elles sont produites par notre corps, plus précisément...