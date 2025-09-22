Article

Les grains de milium sont de petites bosses blanches ou jaunâtres qui apparaissent généralement sur le visage, notamment autour des yeux, des joues et du nez.

Souvent confondus avec des points blancs ou des boutons, ces grains sont en réalité des kystes remplis de kératine, une protéine présente dans la peau, les cheveux et les ongles. Bien qu’ils soient inoffensifs, leur aspect peut être gênant pour certaines personnes.

Comprendre leur origine et savoir comment les retirer soi-même peut aider à améliorer l’apparence de la peau.

Les grains de milium apparaissent lorsque des cellules de peau morte restent piégées sous la surface de la peau au lieu d’être éliminées naturellement.

Cela peut être le résultat d’une exfoliation insuffisante, de l’utilisation de produits cosmétiques inappropriés ou simplement d’une prédisposition génétique. Ils sont fréquents chez les nouveau-nés, mais peuvent également toucher les adultes de tout âge.

Avant d’envisager de retirer les grains de milium vous-même, il est important de s’assurer que votre peau est propre et exempte de toute infection.

Commencez par nettoyer votre visage avec un produit doux pour éviter toute irritation. Ensuite, préparez votre peau à l’aide d’une compresse chaude pendant quelques minutes pour ouvrir les pores. Cela peut faciliter le processus d’extraction.

Pour retirer un grain de milium, munissez-vous d’une lance à comédons ou d’une aiguille stérilisée. Appliquez une légère pression autour du grain de milium avec l’outil afin de percer délicatement la surface de la peau.

Une fois percé, pressez doucement pour extraire le contenu. Il est crucial de ne pas forcer, car une pression excessive peut entraîner une inflammation ou laisser une cicatrice.

Après extraction, appliquez une solution antiseptique pour prévenir toute infection. Il est recommandé de ne pas essayer d’enlever plusieurs grains à la fois pour éviter d’irriter la peau.

Si vous avez de nombreux grains de milium, ou si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée de les retirer vous-même, consulter un dermatologue est une sage décision. Ces professionnels disposent d’outils et de techniques spécialisés pour enlever les grains de milium de manière sûre et efficace.