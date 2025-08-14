Documentaire

Jonathan Lancaster n’est pas un jeune homme comme les autres. Il souffre d’une maladie rare : le syndrome de Treacher Collins. Un défaut génétique qui déforme la structure osseuse du visage pendant la grossesse.

Abandonné dès la naissance par ses parents biologiques, Jonathan a été receuilli par Jean à l’âge de 5 ans et vit encore chez elle aujourd’hui. Mais tout l’amour de Jean ne peut effacer le traumatisme que ressent Jonhatan d’avoir été rejeté par sa mère naturelle.

