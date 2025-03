Documentaire

Julie vit en couple depuis 4 ans avec Johnny. Par amour pour lui, elle a tout quitté, et ce malgré la maladie rare dont elle est atteinte : le nanisme diastrophique. Depuis quelques temps, elle a très envie de retrouver sa famille, ses amis et une vie un peu plus trépidante à Orléans. Mais pour sa belle-mère, c'est le drame, elle n'imagine pas vivre loin de son fils ! Camille, qui est atteinte d'un trouble neuromusculaire depuis sa naissance, sait qu'elle va enfin obtenir un chien pour l'aider à devenir plus autonome. Cela fait deux ans qu'elle attend cette nouvelle avec impatience ! Mais rien n'est joué d'avance ! Elle va devoir participer à un stage pour trouver le chien de sa vie. Et cette étape, est loin d'être simple ! Un défi de taille que doit relever Camille qui grâce à ce chien pourrait voir sa vie et celle de ses parents changer !