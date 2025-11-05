Avoir les cheveux gras peut être frustrant et affecter la confiance en soi. Heureusement, il existe plusieurs astuces et...
Louer son corps pour tester un nouveau médicament peut rapporter jusquà 150 euros par jour. Réalisateur : Maelle GUIBERT
Beauté, visage, émotions, vieillissement, réflexologie, bienveillance, soin holistique, énergie, féminin… Véritable miroir de nos émotions, notre visage porte la...
Le travail oppresse ? Comme en témoigne la vague de suicides dans les grandes entreprises, le mal est profond....
Vous vous sentez souvent fatigué sans raison ? Des crampes nocturnes, un moral en dents de scie ? Ces...
Vous voulez maigrir, arrêter de fumer ou être moins stressés, vous pouvez consulter un acupuncteur! Cette médecine chinoise ancestrale...
De la sixième à la terminale, plus d’un élève sur dix présente un risque important de dépression en France....
Après des années de défonce, le romancier Johann Zarca a fait le choix d’une vie d’abstinence. Et c’est dans...
La cheville est une articulation essentielle qui supporte le poids du corps et permet une grande liberté de mouvement....
Anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères et autres tranquillisants sauvent des vies, mais de nombreux experts parlent aussi de «bombes à retardement»...
Aujourd’hui, les scientifiques en sont persuadés : les écrans sont dangereux pour nos enfants. Ils agissent sur leur cerveau,...
Les pellicules peuvent être un véritable fléau, provoquant inconfort et embarras. Heureusement, il existe des traitements efficaces pour s’en...
Les femmes sont aujourd’hui de plus en plus touchées par le cancer du sein. C’est une tumeur qui réside...
En Espagne, nation particulièrement progressiste en matière de droits des femmes, la ménopause est évoquée de plus en plus...
La France se croyait à l’abri des maladies de la « malbouffe », protégée par ses traditions culinaires. Mais en quelques...
Les rituels du matin : peuvent-ils vraiment transformer nos journées ? Lesquels mettre en place et comment ? Anne...
Au cœur de la Bretagne, où elle se ressource et répète en public sa pièce de théâtre « Dans...
A Nancy, la maternité de niveau 3 du CHRU accueille toutes les grossesses, des plus simples aux plus risquées....
De plus en plus de patients choisissent des médecins proposant des tarifs abordables malgré la hausse des prix des...
Les puffs, ce sont des cigarettes électroniques jetables de 5ème génération. Ces tubes colorés coûtent moins d’une dizaine de...
