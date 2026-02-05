Et si notre santé mentale était dans notre assiette ? Dans notre vie quotidienne, nous faisons le plus souvent...
La charcuterie occupe une place de choix dans le patrimoine gastronomique français, s’invitant régulièrement sur nos plateaux d’apéritif ou...
De la naissance à deux ans, le nourrisson forge des liens avec son entourage, à partir desquels il se...
Depuis son plus jeune âge, Eva a toujours été en surpoids. Mais depuis quelques temps, l’adolescente fait l’objet de...
L’anxiété est devenue l’un des maux les plus répandus de notre époque moderne, touchant des millions de personnes dans...
Le débat sur l’efficacité des produits homéopathiques anime la communauté médicale et le grand public depuis des décennies. Fondée...
De la naissance à deux ans, le nourrisson forge des liens avec son entourage, à partir desquels il se...
De temps en temps, peu importe la quantité de précautions que l’on prend, les poux trouvent un moyen d’infester...
Le folate, également connu sous le nom de vitamine B9, est un nutriment essentiel pour le bon fonctionnement de...
\r\nViandes reconstituées et aromatisées, saumon coloré artificiellement, soupes chimiques et crevettes gavées de matières grasses : bon appétit ! Creuser...
Les écrans regardés à haute dose et de manière précoce ont de graves conséquences sur le développement des tout-petits....
A première vue, Michael ressemble à tous les jeunes gens de son âge. Et pourtant, Michael souffre d’une maladie...
Documentaire sur « les bienfaits de la méditation » sous le regard d’experts de la santé. Des psychologues et thérapeutes démontrent...
Le mal de dos est un problème courant qui affecte de nombreuses personnes à un moment donné de leur...
Imma, jeune étudiante en management, a 19 ans et souhaite changer son corps autrement que par le sport, qu’elle...
Plus de trois millions de patients sont soignés pour troubles psychiatriques graves. Certains d’entre eux sont internés dans des...
Méthamphétamine, benzylpépirozine, méphdrone, kétamine sont les nouvelles drogues de synthèse venues concurrencer le marché des substances traditionnelles. Utilisateurs, revendeurs...
Plus de 3 ans d’enquête dans le monde ont permis de démontrer, de décrypter comment l’industrie du tabac parvient,...
Avec près de 500 000 habitants, Lyon est l’une des plus grandes villes de France. Pour leur porter secours,...
A 23 ans, Jonathan est un jeune homme sportif et plein de vie. Mais au fil des années, la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site